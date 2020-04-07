وزير الطاقة اللبناني: بدء الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية الشهر المقبل

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 في المياه الأقليمية اللبنانية سوف تصل إلى لبنان في منتصف أغسطس المقبل وتبدأ الحفر بين منتصف أغسطس والأسبوع الثالث منه.

وجاء حديث فياض خلال قيامه بجولة تفقدية برفقة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على القاعدة اللوجستية التي خصصها مرفأ بيروت للتخديم على منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية.

وأعلن فياض أن رؤساء شركتي "توتال" و"إيني" للطاقة أعلنوا خلال وجودهم في لبنان أنهم متفائلون بإمكانية وجود مكمن تجاري في البلوك رقم 9.

من جهته، أكد الوزير حمية أن "وزارة الأشغال العامة ستكون الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز".

وقال "إن جميع الأذونات التي تطلبها شركة "توتال" للسفن المتخصصة للقيام بعملية التخديم من المرفأ إلى منصة الحفر، ستكون متاحة ومن دون أية عوائق أو عقبات".

وتابع حميه "اليوم نحن في المرفأ، وفي الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل سنكون في المطار لأجل تفقد المنطقة اللوجستية للتخديم من هناك عبر طائرات الهليكوبتر"، لافتاً إلى أن "ملف النفط والغاز هو ملف مصيري بالنسبة للبنان واللبنانيين جميعاً".