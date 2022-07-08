تقارير : علي معلول يغادر الأهلي ويقترب من الانتقال للدوري السعودي

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زعمت بعض التقارير الصحفية الصحفية التونسية، أن النجم التونسي على معلول سيغادر فريقه الأهلي هذا الصيف، مشيرة أنه قريب من الانضمام للدوري السعودي.

ووفقاً لـ صحفية "فووت 24" التونسية، فإن علي معلول قرر مغادرة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

وأضافت الصحفية التونسية أن معلول يملك عروضا من أندية سعودية وقطرية راغبة في التعاقد معه هذا الصيف، ولكن يبقى الدوري السعودي الوجهة للاعب التونسي.

يُذكر أن معلول توج بـ 17 لقبا مع النادي الأهلي منذ انضمامه في عام 2016، أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الإفريقي في مناسبتين.