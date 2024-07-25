الحكومة الكورية الجنوبية تتعهد بدعم اتفاق بناء مفاعلين نووين في التشيك

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تعهدت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الخميس بدعم اتفاق بقيمة عدة مليارات مع جمهورية التشيك لبناء مفاعلين نووين في براغ.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن النائب الثاني لوزير الصناعة تشوي نام هو الذي أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع مسؤولين بارزين من وزارات المالية والخارجية والعلوم، بالإضافة إلى البنوك الحكومية ووكالة تعزيز التجارة.

وكان قد تم اختيار شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الأسبوع الماضي بصفتها الشركة صاحبة العرض الأفضل لبناء مفاعلات نووية بقيمة 24 تريليون وون (3ر17 مليار دولار) في جمهورية التشيك، مما يعد أول مشروع للطاقة النووية تنفذه كوريا الجنوبية منذ 2009.

وأضاف تشوي" يتعين على الوزارات والمنظمات بذل جهود مشتركة لاستعادة قوة قطاع الطاقة النووية وتعزيز القطاع بصفته قاطرة التصدير".

وقالت الحكومة خلال الاجتماع إنها سوف تتعاون عن قرب مع الشركات لاستكمال المفاوضات مع جمهورية التشيك بهدف تحقيق منافع متبادلة.