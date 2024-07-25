ارتفاع حصيلة قتلي انزلاق التربة في إثيوبيا إلى 257 شخصا

ارتفعت حصيلة انزلاق التربة الذي وقع الاثنين الماضي في منطقة يصعب الوصول إليها في جنوب إثيوبيا، إلى 257 قتيلا وقد تصل إلى 500 قتيل، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في تقرير اليوم الخميس.

وقال "أوتشا" في تقريره إن "عمليات الإغاثة ما زالت جارية" و"يحفر السكان بأياديهم العارية أو بالمعاول لعدم توافر خيارات أخرى"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أوتشا أن "من المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى 500 قتيل، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها السلطات المحلية".

وكان مسئول في منطقة جوفا بولاية جنوب إثيوبيا قال الاثنين إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم، فيما عمليات الإغاثة مستمرة.

وتقع منطقة جوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترًا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

في وقت سابق، أشار مسكير ميتيكو، كبير الإداريين في منطقة وريدا الريفية في جيزي-جوفا التي شهدت انزلاقات التربة إلى أن "البحث عن ناجين وجثث جار".

وأظهرت صور نشرتها السلطات في منطقة غوفا سكانا تجمعوا عند سفح جبل يضم أشجارا وأعشابا انفصل عنه جزء كبير منه.

كما بدا أيضًا أحد السكان يحفر طبقة سميكة من الطين الأحمر باستخدام أداة يدوية. ولم تظهر الصور وجود أي خدمة للطوارئ.