بريطانيا: استهداف أوكرانيا للعبارة الروسية يعمق مشاكل موسكو اللوجستية

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، إن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على عبارة روسية يعمق مشاكل موسكو اللوجستية في إطار جهودها الحربية.

وأضافت الوزارة في آخر تحديث لها اليوم الخميس، إنه في 23 تموز/يوليو الجاري ، ألحقت القوات الأوكرانية أضرارا بالعبارة سلافيانين في ميناء كافكاز الروسي ، والتي من المحتمل أن "تسبب لروسيا المزيد من المشاكل اللوجستية في إمداد قواتها المحتلة في جنوب أوكرانيا وعمليات تصدير الغاز النفطي المسال على مستوى الإقليم .

يشار إلى أن العبارة سلافيانين كانت الأكبر سعة بين ثلاث عبارات تعمل في مضيق كيرتش بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

كما أنها الوحيدة التي بقيت في الخدمة بعد تضرر العبارتين الأخريين بسبب الضربات الصاروخية الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن سلافيانين كانت تنقل على الأرجح الغاز النفطي المسال عبر ميناء كيرتش.

يشار إلى أنه من المرجح أن يؤدي إخراج العبارات عن حالتها التشغيلية ، حتى إذا كان بشكل مؤقت، إلى تكبيد روسيا المزيد من التكاليف وكذلك الحد من مرونتها في نقل الوقود والذخائر والمعدات عبر مضيق كيرتش.