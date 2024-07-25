كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اسماء طاقم التحكيم المُكلف بإدرة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره المصري، على ستاد برج العرب مساء غدًا الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وسيدير الحكم الفرنسي بينوا باستين مباراة الأهلي والمصري، وسيعاونه هشام زكراني وبيرثوميو، بالإضافة إلى توماس ليونارد حكما رابعا.

فيما سيتواجد في غرفة حكم الفيديو المساعد «فار» الحكم باستيان ديشبي، ويعاونه رومان ليسروج.

وكانت «الشروق» قد أشارت في الساعات الماضية، إلى تعيين الحكم الفرنسي بينوا باستين لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز.