واشنطن: الأونروا ليست منظمة إرهابية

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انتقدت الولايات المتحدة بشدة، أمس، مشروع قانون إسرائيلي يصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها "منظمة إرهابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافة إن "الأونروا ليست منظمة إرهابية ونحض الحكومة الإسرائيلية والكنيست على تعليق إقرار هذا التشريع"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر ميلر أن "هجمات الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير ضرورية إطلاقا" لأنها "لا تدفع قدما بقضية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة"، مؤكدا أن واشنطن تواصل دعم عمل الوكالة.

ووافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الاثنين في قراءة أولى على مشروع قانون يصنف الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أنها "منظمة إرهابية" ويقترح قطع كل العلاقات معها، وسيخضع النص لمزيد من الدرس.

وتضم الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يعملون في خدمة 5.9 مليون فلسطيني في المنطقة.

وعلقت الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة بعد ورود اتهامات لم تُثبت إسرائيل صحتها، تتعلق باحتمال تورط بعض موظفي الأونروا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يحظر القانون الأمريكي على واشنطن الإفراج عن أموال للوكالة، فيما استأنفت بلدان عدة مساهماتها للوكالة، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا.