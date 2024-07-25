جوجل كروم يحصل على فحص سحابي تلقائي للملفات المشبوهة

أعلنت شركة جوجل الأمريكية المختصة في خدمات التكنولوجيا والإنترنت، اليوم، عن حصول متصفحها جوجل كروم على فحص سحابي للتنزيلات المشبوهة.

وقالت جوجل، في بيان على موقعها الرسمي، إنها حدثت تحذيرات الملفات المشبوهة التي يعرضها كروم لمعرفة سبب حظر تنزيل ملفات يحتمل أن تكون "مشبوهة" أو "غير آمنة"، على أمل تقديم تفسيرات أكثر وضوحا للمستخدمين.

وبالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتشغيل ميزة الحماية المحسنة لمكافحة التحايل الإلكتروني، ويختارون تحميل الملفات المشبوهة لفحصها في السحابة، فقد تم تحويلها أيضا إلى عمليات الفحص التلقائي، حيث إن الملفات المرسلة للفحص العميق تزيد احتمالية تصنيفها على أنها برامج ضارة.

كما أصبح بإمكان مستخدمي كروم أيضا فحص ملفات الأرشيف المشفرة، وسيطلب من المستخدمين أيضا إدخال كلمة المرور حتى يفتح نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بهذه الملفات، ويفحصها في السحابة لتعزيز حماية المستخدم.

وبالنسبة للتصنيفات التي من المرجح أن يراها معظم المستخدمين أثناء تصفح الإنترنت بشكل طبيعي، تقول جوجل إن تحذيراتها سيتم تقسيمها إلى فئات "مشبوهة" أو "خطرة"، اعتمادا على مستوى الثقة التي تتمتع بها نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مستوى المخاطر.