 محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز - بوابة الشروق
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محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز

كريم صلاح
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 7:13 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 7:13 م

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اسماء طاقم التحكيم المُكلف بإدرة مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، على ستاد القاهرة الدولي مساء غدًا الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وسيدير الحكم محمد عادل مباراة الزمالك وبيراميدز، وسيعاونه سامي هلهل وشريف عبدالله، بالإضافة إلى محمود الدسوقي حكما رابعا.

فيما سيتواجد في غرفة حكم الفيديو المساعد «فار» الحكم محمود بسيوني، ويعاونه سمير جمال.


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