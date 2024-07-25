أستراليا تفرض عقوبات على 7 إسرائيليين ومجموعة استيطانية

أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 7 مستوطنين إسرائيليين ومجموعة "شبيبة التلال" الاستيطانية، لتورطهم في هجمات عنيفة ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان: "فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مالية وحظر سفر على 7 أفراد إسرائيليين، وعقوبات مالية على كيان واحد، لتورطهم في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضافت: "الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم اليوم كانوا متورطين في هجمات عنيفة على الفلسطينيين، ويشمل ذلك الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون مما يؤدي إلى إصابات خطيرة، وفي بعض الحالات، إلى الوفاة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابعت الخارجية الأسترالية: "الكيان المشمول بالعقوبات هو مجموعة شبابية مسؤولة عن التحريض وارتكاب أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية".

ودعت الوزارة إسرائيل إلى "محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر، الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار واحتمالات حل الدولتين".

وأشارت إلى أن أستراليا "كانت حازمة وثابتة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

وقالت: "ستواصل أستراليا العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وسبق للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان أن فرضت عقوبات مشابهة على مستوطنين بمن فيهم غالبية من شملهم القرار الأسترالي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى إلى استشهاد 589 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و400 واعتقال 9 آلاف و785، وفق جهات فلسطينية رسمية.



