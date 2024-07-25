حزب الله يعلن استهداف مبان يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة شتولا

أعلن حزب الله اللبناني، صباح الخميس، استهداف مبانٍ يستخدمها جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى إصابتها إصابة مباشرة.‏

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدة ‏طيرحرفا».

وفي وقت سابق، أشار حزب الله إلى أن «عناصره استهدفوا مبنًى يستخدمه جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة».

وأمس الأربعاء، بث حزب الله اللبناني صورا عادت بها طائرته المسيّرة «الهدهد» تظهر عمليات استطلاعية قال إنها من فوق قاعدة «رامات دافيد» الجوية الإسرائيلية، التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة في لبنان إن الشريط الجديد يحمل مجموعة كبيرة من الرسائل على مستويات متعددة.

وأضاف أنه يعكس القدرات التقنية والاستخباراتية التي سمحت بالوصول إلى عمق القاعدة الإسرائيلية، بالإضافة لتحويل المعطيات إلى بنك للأهداف.

وأشار إلى أن القاعدة المعنية هي القاعدة الأكبر في شمال إسرائيل، وتضم تخصصات مختلفة من مستويات متعددة على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي والرصد والاستطلاع وتنفيذ الهجمات.