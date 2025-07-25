 الخيامية وسحر الأواني في نادي سينما أوبرا دمنهور الاثنين المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 25 يوليه 2025 12:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الخيامية وسحر الأواني في نادي سينما أوبرا دمنهور الاثنين المقبل


نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 12:35 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 12:35 م

أعلن نادي سينما أوبرا دمنهور، عرضه لفيلمين تسجيلين يحتفيان بالتراث المصري وهويته البصرية، وذلك في السابعة مساء الإثنين المقبل، ضمن فعاليات "تراثك ميراثك.. محور مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية.

الفيلم الأول هو " الخيامية" إخراج هاشم النحاس، وفيلم " سحر الأواني" إخراج أحمد إبراهيم، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى ويشارك فيها الدكتور خالد هنو مؤسس أتيليه "هنو" لتعليم فن الرسم والتصوير بالإسكندرية.

تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جماليات التراث المصري من خلال السينما التسجيلية وفتح حوار ثقافي مع الجمهور حول أهمية الحفاظ على الهوية البصرية.

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