موقف محرج بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكاميرات

في مشهد علني نادر، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سجال مباشر مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس، خلال زيارة نادرة إلى مقر البنك المركزي الأميركي، بشأن كلفة مشروع تجديد مبانيه في العاصمة واشنطن.

وخلال الزيارة، وهي الرابعة فقط لرئيس أميركي إلى مقر الفيدرالي منذ افتتاحه عام 1937، فاجأ ترامب الحضور بتصريح انتقادي حول ارتفاع تكلفة المشروع من 2.7 إلى 3.1 مليار دولار، قائلاً: "زادت قليلاً.. أو كثيراً"، ما أربك باول، الذي نفى علمه بالرقم.

واشتد الجدل على الهواء عندما أكد ترامب أن الرقم صدر لتوه، بينما نفى باول أن يكون الاحتياطي قد أعلنه، قبل أن يتدخل مسؤول آخر لتأكيده. حاول باول توضيح أن الرقم ربما يشمل مبنى "مارتن"، الذي بُني قبل خمس سنوات ولا يُعد من التجديد الحالي، إلا أن ترامب رد بأن "المبنى جزء من العمل الإجمالي".

وواصل ترامب الضغط، سائلاً باول عن توقعات بزيادات إضافية في التكاليف، فأجاب الأخير بحذر: "لا نتوقع ذلك، لكن لدينا احتياطي صغير ونتوقع الانتهاء في 2027".

وفي ختام اللقاء، سُئل ترامب عما إذا كان باول يستطيع قول شيء يغيّر موقفه منه، فرد ساخرًا: "أتمنى فقط أن يخفض أسعار الفائدة".

اللقاء العلني، الذي بُثّ مباشرة، أعاد إلى الواجهة التوتر المعروف بين ترامب وباول، والذي طالما خيّم على علاقة الطرفين، لكنه نادراً ما خرج بهذا الشكل إلى العلن في مناسبة رسمية.