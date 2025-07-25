الجزيرة تتهم إسرائيل بالتحريض ضد صحفييها بغزة لتبرير استهدافهم

الشبكة حمّلتها المسئولية الكاملة عن سلامة كوادرها في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من 21 شهرا



حمّلت شبكة الجزيرة الإعلامية، الجمعة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة طواقمها في قطاع غزة، واعتبرت أن التحريض المتصاعد منها ضدهم يمثل "محاولة خطيرة لتبرير استهدافهم".



وقالت الشبكة القطرية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "جيش الاحتلال والناطقون باسمه يصعدون تحريضهم ضد صحفيينا خصوصا الزميل المراسل أنس الشريف".



وأضافت: "نعتبر الحملة التحريضية محاولة خطيرة لتبرير استهداف صحفيينا في قطاع غزة".



وأشارت إلى أن هذا التحريض يتواصل منذ بدء تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.



وأعربت "الجزيرة" عن استنكارها وتنديدها بتلك الحملات التحريضية، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة كوادرها في غزة.



وتواصل إسرائيل التحريض على قناة "الجزيرة" وصحفييها، الذين يتمسكون بالعمل على كشف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بقطاع غزة والضفة الغربية.



وكان لافتا في الآونة الأخيرة تصعيد متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بشكل خاص من وتيرة التحريض ضد الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، الذي يعمل مراسلا للقناة من شمال غزة.



إذ نشر أفيخاي، خلال يوليو الجاري، عدة مقاطع فيديو تحريضية متتالية تستهدف مباشرة الشريف، أحدثها أمس الخميس.



وفي المقطع الأخير، زعم أدرعي، أن الشريف، "أطلق حملة إعلامية شخصية لرفع مكانته التنظيمية في حماس"، مدعيا أنه "جزء من آلة حماس العسكرية".



ووصف قناة الجزيرة بأنها "الأكثر إجراما وإساءة لأهالي غزة" على حد تعبيره.



وسبق منشور أدرعي بيوم، حملة تحريضية استهدفت قناة "الجزيرة" والشريف، عقب بث تقارير مصورة أظهرت مشاهد مؤلمة لمواطنين فلسطينيين يتساقطون من شدة الجوع وسوء التغذية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وغياب المواد الغذائية الأساسية.



والجمعة، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.



فيما حذر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من أن ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.



والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 232 صحفيا.



ومنذ ذلك التاريخ، قتلت إسرائيل خمسة من صحفيي شبكة "الجزيرة"، وهم: سامر أبودقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وأحمد اللوح، وحسام شبات، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم.



وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.