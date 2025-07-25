مجموعة برلين تفزع من تزايد الوفيات والانتهاكات في مراكز احتجاز ليبيا

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أعربت رئاسة "مجموعة عملية برلين" عن فزعها الشديد إزاء تزايد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في ليبيا، مشيرة إلى أن العديد منها وقع في ظل ظروف احتجاز سيئة وحرمان واضح من الرعاية الطبية.



وأكدت المجموعة في بيان رسمي الخميس، أن هناك اتهامات موثقة بحدوث تعذيب ممنهج وسوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز سواء في العاصمة طرابلس أو مدينة بنغازي.

وأشارت "مجموعة عملية برلين" إلى أن الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وحذرت المجموعة من أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا تتزايد بشكل ينذر بالخطر.

وأوضحت أن النمط السائد من الانتهاكات يعكس اتساعا منهجيا ومنتشرا في ممارسات الاحتجاز داخل البلاد.

ودعت "مجموعة برلين" السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات فورية وشفافة للتحقيق في هذه المزاعم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، واحترام التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.