جيش الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين بقطاع غزة صباح اليوم

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ويصيب عددا آخر جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين، وتجمع مدني، ومنتظري مساعدات

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة استهدفت خياما تؤوي نازحين، وتجمعين مدنيين، ومواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات بقطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها منذ أكثر من 21 شهرا ضد الفلسطينيين بالقطاع، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وفي أحدث الهجمات، استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون بقصف جوي استهدف تجمعا مدنيا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظاره للحصول على مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفر قصف جوي إسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد استهداف تجمع مدني.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة على سطح مدرسة الرمال التي تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.