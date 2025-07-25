وزير الطيران يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير المطارات وتحديث البنية التحتية

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع قيادات بارزة بقطاع الطيران الكوري الجنوبي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر التعاون الدولي للنقل الجوي "CIAT 2025"، المُنعقد بمدينة إنتشون بجمهورية كوريا الجنوبية، بمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء المنظمات الدولية ومسئولي شركات الطيران حول العالم.

وبحث الوزير خلال لقاءاته فرص التعاون في مجالات تطوير المطارات الذكية، وتحديث البنية التحتية، وتطبيق الحلول الرقمية، إلى جانب مجالات الصيانة والهندسة والخدمات الجوية، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المسافر المصري.

وشملت اللقاءات اجتماعًا مع شين دونغ إيك، المدير التنفيذي لمجموعة استراتيجية المحور بمؤسسة مطار إنتشون الدولي، حيث ناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات المؤسسية ومجالات التحول الرقمي وفقًا لأحدث المعايير التشغيلية العالمية.

كما التقى الوزير بقيادات شركة الخطوط الجوية الكورية، وفي مقدمتهم كو كوانغ هو، النائب الأول للرئيس لقطاع أعمال المسافرين، وتشوي جونغ هو، النائب التنفيذي لأعمال الشحن والمسافرين، حيث تناول اللقاء سبل التعاون في مجالات الصيانة، والتدريب، وتبادل المعرفة التشغيلية.

وفي سياق متصل، اجتمع الحفني مع قيادات شركة الخطوط الجوية آسيانا، بحضور توماس جونغ مين كيم، نائب الرئيس للشؤون التنظيمية، حيث تم بحث الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتبادل التجارب المؤسسية بما يسهم في تعظيم الاستفادة المشتركة.

وأكد الحفني، أن وزارة الطيران المدني تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية الرائدة، بما يعزز من كفاءة تشغيل المطارات المصرية ويرتقي بمنظومة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات مع نخبة من صناع القرار في صناعة الطيران العالمية.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتيسير حركة النقل الجوي، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية إقليميًا ودوليًا.