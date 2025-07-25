روبيو: قرار ماكرون المتهور للاعتراف بفلسطين لا يخدم سوى الدعاية لحماس ويعيق السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس إن واشنطن رفضت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".



وقال روبيو عبر منصة "إكس"، إن "الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا القرار المتهور لا يخدم سوى الدعاية لحماس، ويعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم".

واختتم قائلا: "على ضوء الالتزامات التي قدمها لي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كتبت له وأعربت عن عزمي على المضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين".

ورحبت حركة حماس، بإعلان ماكرون وقالت إنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعما لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس.

بدوره، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان ماكرون وقال في بيان: "مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تماما كما أصبحت غزة"، مضيفا: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".