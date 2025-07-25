تقارير: نجم أتلتيكو مدريد يزامل ميسي في إنتر ميامي

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كشف الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، الموثوق بسوق الانتقالات في أوروبا، أن نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سيزامل ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وأكد رومانو على أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، قد أنهى اتفاقه مع اللاعب رودريجو دي بول، لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: «يمكن اعتبار رودريجو دي بول لاعبًا جديدًا في إنتر ميامي، كل شيء متفق عليه».

وأوضح: «عقد لأربع سنوات، 15 مليون يورو لـ أتلتيكو مدريد، أصبحت الصفقة مُؤكدة منذ الأسبوع الماضي».

وأتم: «رودريجو في ميامي خلال الـ 24 ساعة القادمة، من أجل إجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد».