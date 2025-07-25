موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدخلت وحدات الحماية في تونس لإطفاء أكثر من 200 حريق خلال 24 ساعة، وسط ارتفاع كبير لدرجات الحرارة أمس الأربعاء واليوم الخميس.

ولا تزال وحدات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في جبل سيار بسيدي إسماعيل بولاية باجة شمال تونس بدعم من مروحيات عسكرية.

كما تبذل فرق الإطفاء جهودا لإخماد حريق اندلع في منطقة الدولاب الجبلية بمعتمدية سبيطلة في ولاية القصرين غرب البلاد، والحيلولة دون توسع النيران الى المناطق السكنية.

ولم تبلغ السلطات عن خسائر كبيرة في مساحات الغابات.

وشهدت أغلب المدن التونسية موجة حارة شديدة تجاوزت الأربعين درجة وبلغت أقصاها 48 درجة بولايتي القيروان وتوزر.

ووفق بيانات الحماية المدنية قامت فرق الإطفاء بـ202 تدخلا لإخماد حرائق في أنحاء البلاد منذ صباح أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.