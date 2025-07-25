رونالدو يصل إلى معسكر النصر في النمسا استعدادا للموسم الجديد

التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر فريق النصر السعودي الإعدادي المقام في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصاته في مواقع التواصل صور وصول رونالدو، حيث كان في استقباله المدير الفني خيسوس، وسط أجواء حماسية تعكس التركيز الكبير داخل صفوف الفريق.

ويخوض النصر معسكرًا خارجيًا يمتد على مرحلتين، حيث تقام المرحلة الأولى في النمسا لمدة 14 يومًا، فيما تُقام المرحلة الثانية في البرتغال، وتستمر حتى 14 أغسطس، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية للموسم المقبل.

ويُعد انضمام رونالدو دفعة معنوية قوية للفريق، في ظل تطلعات جماهير النصر للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.