قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم، والمشرف على مكتب التنسيق، إن جميع مسئولي الوزراة يعملون لخدمة الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «دا نبراس وزارة التعليم العالي إن كل من يتحمل مسئولية هو خادم لأولادنا الطلاب وكلنا موجودين علشان يعني ننسقهم فيما يناسب مجاميعهم ويحقق أمانيهم كلهم إن شاء الله».

واعتبر مكتب التنسيق «حصن تكافؤ الفرص الموجود لكل أولادنا الطلاب»، والذي يضمن لهم تكافؤ الفرص الحقيقي، بنسبة عدالة تقترب من 100%.

وشدد على أن وجود الجامعات الخاصة والأهلية، لا يُقلل أعداد المقاعد المتاحة بالكليات الحكومية الخاضعة لتنسيق المكتب، موضحًا: «دا مجرد فتح مجالات أرحب وفرص أوسع لطلابنا لكنها لا تنتقص أبدًا من فرص الكليات والجامعات الحكومية اللي هي بتحقق العدالة وتكافؤ الفرص لأولادنا المتفوقين».

ولفت إلى رسوخ نظام مكتب التنسيق القائم منذ سنوات، وأنه يشهد تطورات تكنولوجية سنوية، قائلًا: «مكتب التنسيق دا نظام راسخ جدًا وله عشرات السنين ولكن طبعًا كل سنة بيتطور أكثر من ناحية التكنولوجيا والتقنيات».

وأشاد بمنظومة التنسيق، القادرة على استيعاب أعداد الطلاب، وتنسيقهم بمعايير صارمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، في إطار من الكفاءة التكنولوجية.

- أكثر من 900 ألف متقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

وأوضح وجود نحو 1100 كلية ومعهد خاضعة للتنسيق الحكومي، موزعة على 28 جامعة حكومية، بخلاف الجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدًا اتجاه غالبية الطلاب للجامعات الحكومية.

وتابع أن نحو 900 ألف طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، معلقًا: «يمكن أكبر عدد ثانوية عامة في تاريخ مصر هو السنه دي 900 ألف طالب وأكثر شوية كمان».

وأردف أن زيادة أعداد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، يستلزم افتتاح جامعات جديدة، سواء الأهلية أو الخاصة، وغيرها.

وأكد: «العدد اللي كان بيدخل الجامعات الحكومية مازال بالذات في الكليات اللي عليها تنافس كبير جدًا زي الكليات الطبية والكليات الهندسية.. هذه الأعداد لم تتأثر بافتتاح جامعات أهلية أو جامعات خاصة خالص».

واختتم قائلًا: «النظام بقى كله إلكتروني 100% ابننا أو بنتنا طلاب الثانوية العامة بيدخل على موقع التنسيق.. سواء بيدخل من بيته أو بيدخل من معامل الحاسبات في الجامعات الحكومية أو في أي مكان بيدخل منه على الموقع هو بيقدر يعمل كل إجراءات التنسيق بتاعته بكل سهولة وبكل يسر».