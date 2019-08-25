التحالف العربي: تدمير 6 صواريخ باليستية اطلقها الحوثيون صوب السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير ( 6 ) صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية "الإرهابية من محافظة صعده اليمنية في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية "الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعده بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني"،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية و"الإرهابية" لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

كان الحوثيون قد اعلنوا في وقت سابق اليوم الأحد عن عمليات قصف واسعة بالصواريخ الباليستية على جيزان جنوب غربي السعودية ردا على "جرائم العدوان وحصاره"، بحسب موقع " المسيرة نت " الإخبارى التابع للحوثيين.

وتدعم السعودية قوات الحكومة اليمنية الشرعية في قتالها ضد الحوثيين لاستعادة سيطرتها على البلاد.