رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب فعاليات الدورة الكشفية بعين شمس

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج معسكر الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية، والذي تشارك به الجامعة في الفتره من ٢٠ إلى ٢٩ أغسطس الجاري، وتستضيفه جامعة عين شمس، ويتنافس به أكثر من ٢٥٠ جوالًا وجوالة من مختلف الجامعات المصرية.

وقال رئيس الجامعة إن المعسكر يتم تنظيمه تحت شعار"نحو مواطنة عالمية لربط الشباب بمجتمعهم العربي"، ويهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وكسب المهارات الحياتية لدى الطلاب المشاركين، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني للإسهام في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل، مضيفًا أن مثل هذه المعسكرات تكون مجال خصب للشباب لاكتساب الأخلاق الفاضلة والمهارات والاتجاهات الإيجابية نحو تطوير الذات والمساهمة في خدمة المجتمع وتنميته.

وخلال تفقده حث رئيس الجامعة الطلاب علي ضرورة الاستفادة من المعسكر من مختلف الأنشطة التطوعية التي يمارسونها خلال الدورة، و تطبيقها في مجتمعاتهم ليكون ملتقى فاعل ومؤثر يحقق أغراض التنمية المستدامة، بجانب توجيه طاقتهم بطريقة إيجابية وبناءه في إطار العمل الجماعي، وتبادل وبناء علاقات إنسانية جيدة مع الطلاب المشاركين من مختلف الجامعات.

واشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة تشارك بوفد مكون من 15 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، موضحاً ان مشاركة الطلاب في المعسكرات الكشفية المختلفة تساهم في تنمية قدراتهم العقلية والاجتماعية والبدنية ورعايتها وتوجيهها، وإكسابهم المهارات وتبادل الخبرات بين الكشافة والقادة المشاركين.

وأوضح صبري محمود مدير ادارة الجوالة برعاية الشباب المركزية بالجامعة أن المعسكر يضم عددًا من المسابقات الكشفية المتنوعة كالثقافية والرياضية والدينية بجانب مسابقات الطهي الخلوي والخدمة العامة وغيرها، مضيفًا أن الدورة القمية الثلاثون تتميز بتقديم خدمات مجتمعية كتنمية، الأفراد ذوي القدرات الخاصة بقرية شلقان، و تعليم حرف للمرأة المعيلة، بجانب أعمال تطهير وتنظيف لنهر النيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم وفاء النيل، وورش تثقيفية للأطفال حول عدد من آثار مصر الإسلامية.