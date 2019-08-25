 إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل - بوابة الشروق
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إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل

نور رشوان
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 8:18 م | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 8:18 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

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