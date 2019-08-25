إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.