بابا الفاتيكان يحث على إخماد حرائق الأمازون

ذكر بابا الفاتيكان، فرنسيس في خطابه الأسبوعي إلى آلاف من الأشخاص، الذين كانوا يحتشون في ميدان "القديس بطرس" اليوم الأحد أن العالم يجب أن يعمل معا لإخماد الحرائق، التي تدمر غابات الأمازون المطيرة في البرازيل.

وقال فرنسيس "دعونا نصلي من أجل أن يتم ترويضها في أقرب وقت ممكن بجهودنا جميعا".

وتحترق مساحات واسعة من الأمازون بمعدل سريع، مما أثار مخاوف بشأن التأثير المحتمل لذلك في جهود مكافحة تغير المناخ.

ومع تصاعد الإدانة الدولية لردها، قالت الحكومة البرازيلية أمس السبت أنها نشرت عشرات الآلاف من القوات للمساعدة في إخماد حرائق الغابات. وقدمت العديد من الدول مساعدة.

وكان رد الفعل العنيف بشكل خاص قويا من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى أنه يمكنه التخلي عن اتفاق تجارة واسع مع البرازيل وثلاث دول أخرى من دول أمريكا الجنوبية ، ما لم يتم اتخاذ إجراء آخر ضد الآلاف من الحرائق التي تشتعل حاليا.