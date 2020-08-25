قالت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، إن مركز بحوث الإسكان أخطر المحافظ منذ ستة أشهر بخطورة عقارات منطقة شارع المطار، لذا جاء القرار بهدمها، مؤكدة أنه لا جدوى من ترميمها فقط.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الإثنين، أن رئيس الوزراء وجه بإيجاد مساكن بديلة لأسر المنطقة بشكل عاجل، معقبة: «الوضع في المنطقة غير آدمي، لذا تحركنا بعدها على المناطق المتاحة بالمحافظة، وكانت المساكن الموجودة بـ6 أكتوبر».

وأشارت إلى توجيه المحافظ أحمد راشد، بسرعة الانتهاء من تجهيز الوحدات بشكل يليق بالأسر المنقولة، بحيث تكون جاهزة لنقل العفش فقط، لافتة إلى تسهيل إجراءات نقل المدارس إلى تلك القريبة منهم، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت أن الوضع في أكتوبر مثله كالمناطق النائية الأخرى؛ يختلف عن وسط المدينة، ذاكرة أن المحافظة تعمل على سد جميع احتياجاتهم.

وأكدت أن المحافظة لم تستطع توفير مساكن لهذه الأسر في إمبابة، مضيفة أن الوزارة تضع خطة معينة لا يمكن الخروج عنها.

وأعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، توفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك البلوكات، والبالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسوف يتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أي مقابل، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم، وذلك في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن.