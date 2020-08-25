سفير باكستان لدى موسكو: رئيس الوزراء سيزور روسيا لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون

صرح السفير الباكستاني لدى روسيا، شفقت علي خان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيزور روسيا لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون، وأن الجمهورية الإسلامية تنتظر الآن موعداً دقيقاً من الجانب الروسي.



وقال على خان - لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "الجيش -2020" المنعقد في كوبينكا بالقرب من موسكو- : "العلاقات الروسية الباكستانية ممتازة وقوية ومهمة للغاية وتتطور بشكل سلس للغاية.. وسيأتي رئيس الوزراء بالتأكيد لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون .. روسيا هي الجهة المنظمة للحدث. ستبلغنا بتلك المواعيد. نحن ننتظر".



وأضاف السفير: "في الشهر المقبل، سيعقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة شانجهاي للتعاون.. تلقى وزير الخارجية الباكستاني دعوة ، ويمكنني أن أبلغكم بأنه سيأتي .. وسنؤكد ذلك للجانب الروسي في غضون يوم أو يومين .. وستكون باكستان ممثلة في الاجتماع القادم لوزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون ".



وأشار إلى أنه "ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه في ضوء وباء فيروس "كورونا" ، يجب مراجعة الجدول الزمني للعديد من الأحداث وإعادة التخطيط لها مرة أخرى".



وأكد السفير الباكستاني على "الصعوبات المتعلقة باللوجستيات والوضع الوبائي ... ومع ذلك، فإن نيتنا لا تزال ثابتة. بمجرد أن تتخذ الحكومة الروسية قراراً (بشأن موعد انعقاد قمة منظمة شنجهاي للتعاون) ، سنأتي بالتأكيد".



وأعلن الكرملين في وقت سابق، أنه تم تأجيل قمتي "بريكس" ومنظمة "شنجهاي للتعاون"، المقرر عقدهما في 21-23 يوليو إلى موعد لاحق، وسيتم تحديد مواعيد جديدة اعتمادًا على الوضع الوبائي.



يذكر أن منظمة شنجهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 تتألف حاليا من ثماني دول أعضاء (روسيا، أوزبكستان، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، باكستان والهند)، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، بصفة "شريك.