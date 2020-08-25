 بومبيو: سعيد للقيام بأول رحلة جوية رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان - بوابة الشروق
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بومبيو: سعيد للقيام بأول رحلة جوية رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:50 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته للقيام بأول رحلة جوية رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان.

وكتب بومبيو على حسابه على موقع التوينات القصيرة "تويتر"، خلال رحلته الجوية من إسرائيل للسودان، :"سعيد لإعلان أننا نقوم بأول رحلة جوية رسمية بدون توقف من إسرائيل إلى السودان"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

واختتم بومبيو اليوم زيارة لإسرائيل، متوجها إلى السودان، في إطار جولة تشمل أيضا البحرين والإمارات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس أن مباحثات بومبيو في الخرطوم تتعلق بدعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل .

وأضافت أنه من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووفقا للوكالة، فإن هذه هي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ عام 2004 .


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