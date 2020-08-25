أول كفيف في تاريخ تونس حائز على الدكتوراه مرشح لحقيبة وزارية

اقترح رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي الطالب الكفيف الحاصل على الدكتوراه في الآداب وليد الزيدي ليكون وزيرا للثقافة في حكومته المقترحة التي عرضت على الرأي العام ليل الاثنين/الثلاثاء.

وسيكون الزيدي /34 عاما/ أصغر وزير مقترح في حكومة الكفاءات المستقلة التي عرضها المشيشي، وأول وزير كفيف في تاريخ تونس في حال نالت الحكومة الثقة من البرلمان في جلسة تصويت خلال أيام.

وعرض المشيشي منصب وزير الثقافة على الشاب الزيدي الذي ناقش أطروحة الدكتوراه في 2019 بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة القريبة من العاصمة.

وبحسب السيرة الذاتية المتداولة لوزير الثقافة المقترح فإنه فقد بصره وهو رضيع في سن العامين بسبب مرض سرطان أصابه ولكن ذلك لم يمنعه من التميز في مراحل دراسته. وهو أول كفيف في تونس والمنطقة العربية يحصل على شهادة التبريز (التفوق) في اللغة العربية.

والزيدي متعدد المواهب فهو الى جانب اهتمامه بتدريس الترجمة والبلاغة والبحوث المتخصصة في علم النفس، فهو أيضا شاعر وعازف على آلة العود ومنشط بدار الثقافة في مدينة القصرين.