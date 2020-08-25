ألمانيا تسجل 1278 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 234 ألفا و853 حالة.

وأشارت البيانات -وفق ما نقلته صحيفة (بيلد) الألمانية- إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و277 حالة، لافتة إلى أن هناك 16300 حالة نشطة بفيروس كورونا بينما تعافى حتى الآن 209 آلاف و300 حالة من الفيروس.