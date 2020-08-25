 ألمانيا تسجل 1278 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 1278 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

برلين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 9:30 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 234 ألفا و853 حالة.

وأشارت البيانات -وفق ما نقلته صحيفة (بيلد) الألمانية- إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و277 حالة، لافتة إلى أن هناك 16300 حالة نشطة بفيروس كورونا بينما تعافى حتى الآن 209 آلاف و300 حالة من الفيروس.


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