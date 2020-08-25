حمدوك: ناقشت مع بومبيو حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه التقى اليوم بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وأضاف «حمدوك»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «أجرينا محادثة مباشرة وشفافة ناقشنا فيها حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعلاقات الثنائية، ودعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية»، متابعًا: «اتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة».

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ أكثر من 15 عامًا.





التقيتُ وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو اليوم. أجرينا محادثة مباشرة وشفافة ناقشنا فيها حذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، العلاقات الثنائية، ودعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية.

اتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة. pic.twitter.com/Y5bGpP3N0X — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 25, 2020