الكرملين: خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في أفغانستان

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعًا في أفغانستان، وأنها تبذل قصارى الجهد لضمان أمن مواطني البلاد الذين لا يزالون موجودين حاليًا هناك، بعد سيطرة حركة "طالبان" عليها بالكامل تقريبًا مؤخرًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الوضع في أفغانستان لا يزال متوترًا للغاية، مؤكدًا أن روسيا تتابع عن كثب بقلق مستمر التطورات في هذا البلد.

وأكد أنه لا يزال أمن المواطنين الروس على سلم الأولويات، وسيتم اتخاذ كل ما يلزم لضمانه، مشيرًا إلى وجود عناصر لتنظيم "داعش" في أراضي هذا البلد، إلى جانب "طالبان" المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا أيضًا.

وأشار إلى أن روسيا ترصد وتحلل طلبات مواطنين أفغان إليها لإجلائهم من وطنهم، مقرًا بأن هذه المسألة معقدة، ولا تجوز مناقشة تفاصيلها ضمن مقابلة إعلامية.

ويأتي ذلك في وقت خصصت فيه روسيا أربع طائرات لإجلاء أكثر من 500 من رعاياها ومواطني أوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أفغانستان.