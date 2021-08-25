 النيجر: مقتل أكثر من 100متشدد إسلامي في هجوم بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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النيجر: مقتل أكثر من 100متشدد إسلامي في هجوم بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو

نيامي (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 11:57 ص

قتل جنود في النيجر، أكثر من مئة من المقاتلين الإسلاميين، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، طبقا لما ذكره الجيش.

جاءت العملية ردا على مقتل 19 جنديا، على أيدي جهاديين، في منطقة "تورودي" شمال غرب البلاد، في أواخر يوليو الماضي، طبقا لما ذكره جيش النيجر، في بيان صدر، الليلة الماضية.

وأضاف الجيش أنه تمت مصادرة أسلحة وذخائر ومركبات، تابعة للميليشيات.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في النيجر وبوركينا فاسو ودول أخرى في منطقة الساحل. ولم يتضح أي جماعة كانت مستهدفة في الهجوم.

وتعهدت بعض الجماعات بالولاء لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش.

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