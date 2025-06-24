إيران: أطلقنا 14 صاروخا على إسرائيل قبيل سريان وقف إطلاق النار

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها أطلقت 14 صاروخا على إسرائيل قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية في بيان: "ردا على جرائم النظام الصهيوني الليلة الماضية، وقبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار المفروض على العدو حيز التنفيذ، أطلق الحرس الثوري 14 صاروخاً على الأراضي المحتلة في الموجة الثانية والعشرين من عملية الوعد الصادق 3، ودمر مراكز عسكرية للنظام الصهيوني".

ووصف البيان الهجمات التي نُفذت قبل دقائق من وقف إطلاق النار بأنها "درس تاريخي لا يُنسى لإسرائيل".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل - بدعم أمريكي - منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.