فصل محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية عن شبكة كهرباء البلاد

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ذكرت كييف أن محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية، التي تحتلها القوات الروسية، قد تم فصلها عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وقالت شركة انرهواتوم التي تتولى تشغيل محطة الطاقة الحكومية إنه تم فصل إمدادات الكهرباء عن المحطة، من خلال خط اتصال لمحطة طاقة حرارية مجاورة.

وقالت موسكو إنه يجب إغلاق الوحدتين المتبقيتين بالمحطة واللتين لا تزالان تعملان، بشكل مؤقت، بسبب القصف الأوكراني. وقال يفجيني باليتسكي، رئيس العمليات العسكرية في المنطقة عبر تطبيق تليجرام إنه تم الفعل استئناف عمل وحدة واحدة.

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من صحة المعلومات الواردة من كلا الطرفين.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات في الآونة الأخيرة بشأن قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. ووفقا لإنرهواتوم، تضررت الآن جميع خطوط الإمداد الأربعة لمحطة الطاقة جراء القصف الروسي.