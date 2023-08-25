بيرتز ينتقل إلى بايرن ميونخ

أعلن نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي مساء أمس الخميس التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني حول انتقال حارس المرمى دانييل بيرتز إلى صفوف الفريق البافاري.

وينضم بيرتز /23 عاما/ إلى بايرن بعد الخضوع للفحص الطبي، وتردد أنه سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام في صفقة قيمتها خمسة ملايين يورو (4ر5 مليون دولار) إلى جانب مكافآت محتملة.

وشارك بيرتز مع مكابي تل أبيب في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على سيلجي السلوفيني 4 / 1 مساء أمس في ذهاب دور تحديد المتأهلين إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال ميتشيل جولدهار، مالك نادي مكابي تل أبيب، في بيان بشأن بريتز الذي يتواجد بالنادي منذ أن كان ف الخامسة من عمره :"في الأيام المقبلة، سنودع دانييل بريتز، حارس مرمانا وصديقنا العزيز."

وأضاف :"يحزننا رحيل دانييل، لكننا فخورون أيضا على عدة مستويات، ونتمنى له ولناديه الجديد بايرن ميونخ، الكثير من النجاح في الأعوام المقبلة."

وسيلعب بريتز دور الحارس البديل لسفن أولريش في بايرن ميونخ في الوقت الحالي لحين عودة النجم مانويل نوير بعد غياب طويل بسبب إصابته بكسر في الساق في ديسمبر الماضي.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن نوير قد يعود إلى تدريبات الفريق خلال أسبوعين.

وكان بايرن ميونخ بحاجة إلى حارس مرمى جديد بعد رحيل الحارس السويسري يان سومر إلى إنتر ميلان الإيطالي وألكسندر نوبل إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة.