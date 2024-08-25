مسئول إيطالي: لدينا مسئولية تاريخية تجاه أفريقيا

أكد نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموند شيريلي، أن بلاده لديها "مسئولية تاريخية" تجاه قارة أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال شيريلي، في تصريحات لـ"وكالة نوفا"، على هامش ملتقى ريميني الذي من المقرر أن يختتم أعماله اليوم الأحد، إن "خطة ماتي" لأفريقيا "استقرت في أذهان شركاء إيطاليا بشكل جيد. لقد بدأ شركاؤنا من حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في وضع أيديهم في جيوبهم لدعم إيطاليا" فيما يتعلق بخطة ماتي.

وتابع شيريلي "لدينا مسئولية تاريخية تجاه أفريقيا، خاصة في هذه المرحلة التي توجد فيها جهات فاعلة مثل روسيا، لها مقاربات مختلفة عن مقاربتنا، بينما نركز على المعاملة بالمثل والند بالند وبشكل غير عدواني" بهدف ضمان "عدم فشل أفريقيا".

وشارك شيريلي في جلستين في ملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب، حيث تشارك وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية تقليديًا بحناح خاص، تنظم من خلاله سلسلة من الفعاليات، التي تسمح "بشرح معنى التعاون للمواطنين وما يعنيه كعنصر مهم في السياسة الخارجية لإيطاليا".

وتحدث نائب الوزير أيضًا في جلسة نقاش ثانية في ملتقى ريميني بعنوان "التدريب على العمل، السبيل للجمع بين العرض والطلب في العمالة الأجنبية". وغالبًا ما يرتبط هذا الموضوع بمسألة الهجرة، لكن شيريلي يريد أن يكون واضحًا بشأن هذه النقطة، حيث قال إن "الهجرة قضية جانبية. ومن الواضح أن هناك حق في الهجرة، ولكن هناك أيضا حق في عدم الهجرة. ومن الواضح بنفس القدر أن القصد من خطة ماتي هو منع الهجرة غير الشرعية من خلال تشجيع نمو القارة الأفريقية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، نعمل على تشجيع التوظيف المنتظم، حيثما كان ذلك ضروريا".

وشدد شيريلي على عمل الحكومة في هذا المعنى على وجه التحديد لمساعدة تلك القطاعات التي تحتاج إلى القوى العاملة.

هجرة مدربة

وتحدث شيريلي أمام ملتقى ريميني قائلا: "إن أفريقيا قارة غنية جدًا، فهي تمتلك 60 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد التي يمكنها إطعام العالم كله. ومع ذلك، فإن الواقع الحالي يبين لنا أنها ليست كافية حتى للسكان الأفارقة وحدهم. ومن هذا المنظور، فإن خطة ماتي لأفريقيا لا تهدف في حد ذاتها إلى إبطاء الهجرة، بل على العكس من ذلك، تهدف إلى تشجيعها عندما تحدث بوعي، أي عندما يكون من يقررون الانتقال أشخاصًا مدربين، واثقين من قدرتهم على جلب المهاجرين. دورهم وكفاءتهم في بلد آخر".

وركز شيريلي بكلماته، خلال جلسة "التدريب على العمل.. وسيلة للجمع بين الطلب والعرض على العمالة الأجنبية"، ضمن فعاليات اليوم الأخير لملتقى ريميني، على القيمة الاستراتيجية والإنسانية للشراكة بين إيطاليا وأفريقيا.

وتابع شيريلي:"إن العمل الذي تم إنجازه بالفعل بالتعاون مع الحكومات الأوروبية الأخرى كان أساسيًا: من الضروري أن يصبح واضحًا في أوروبا مدى أهمية وسط إفريقيا بالنسبة لفرصنا الاقتصادية، ولكنه يمثل أيضًا مخاطرة كبيرة".

تعمل منظمات غير حكومية مثل "أفيس" (شعوب من أجل التنمية) في عالم التعاون منذ عدة سنوات، مع أكثر من 355 مشروعًا في 42 دولة، على حد تعبير جيامباولو سيلفستري، الأمين العام للمنظمة، الذي شهد على التزامهم النشط بـ "تعزيز التدريب المدني واللغوي والتقني للسكان المحليين في إطار المذكرة الأوسع نطاقا بين إيطاليا وتونس، الموقعة في عام 2023 للسماح لـ 12 ألف تونسي بدخول إيطاليا بشكل منتظم" .

وسلط ماسيمو دال تشيكو، رئيس أسافريكا ميديترانيو، الضوء على "الفرصة الكبيرة للتكنولوجيا الرقمية للشركات العاملة في إفريقيا، مما يسمح بتفعيل دورات تدريبية في الموقع للعاملين، الذين يمكنهم بالتالي البقاء في وطنهم والتعرف على ثقافتنا".

ووفقا لدال تشيكو، فإن "خطة ماتي معترف بها دوليا باعتبارها خطة التنمية الوحيدة في أفريقيا التي يجري تنفيذها. هدفنا هو تشجيع نمو الشعب الأفريقي في إطار القيم الغربية التي تتعلق بكرامة وحقوق الناس".