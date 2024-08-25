حماس: رد حزب الله على إسرائيل صفعة في وجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي

أشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بما وصفته بـ«الرد النوعي والكبير» الذي نفذه حزب الله صباح اليوم، ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق الكيان الإسرائيلي، رداً على اغتيال الاحتلال فؤاد شكر، وعلى جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل في قطاع غزة ولبنان.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أنَّ «هذا الرَّد القويّ والمركّز، الذي ضرب عمق الكيان الصهيوني، يعدّ صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية، ورسالة بأنَّ إرهابها وإجرامها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمرّ دون ردّ، ولن يحقّق لها أهدافها ومخططاتها العدوانية».

وأدانت بأشدّ العبارات تصعيد الاحتلال عدوانه الغاشم على الجمهورية اللبنانية، ومواصلة قصفه الوحشي والإجرامي ضدّ الأراضي والمدنيين في لبنان.

وأشارت إلى أن «التصعيد الإسرائيلي يعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتمادياً صهيونياً يكشف مجدّداً أنَّه كيانٌ مارقٌ يشكّل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويهدّد الأمن والاستقرار الدوليين».

وحمّلت الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، باعتبارها داعمة وشريكة للاحتلال في عدوانه وإجرامه المستمر في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.