لسجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة 250 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، كلٍ من: "م.ا.ع"، سائق، و"م.س.ا"، قهوجي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والمبالغ المالية، والهواتف المحمولة المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 4237 لسنة 2024 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، قيام المتهمين بمزالة نشاطًا واسع النطاق في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وأثناء تنفيذ القرار تم ضبطهما حال قيادة المتهم الأول لسيارة، ومرافقة المتهم الثاني له، وبتفتيشهما عثر مع المتهم الأول على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبحوزة الثاني 1 طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوال بلاستيكي يحوي 249 طربة لذات المخدر.

ولفتت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، إلى أنه وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج، فتم تحريز المضبوطات.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.