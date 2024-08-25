 التحفظ على معدات الشركات الزراعية الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحفظ على معدات الشركات الزراعية الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد


نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 9:15 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 9:15 م

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تنفيذ حملة موسعة على عدد من المشروعات المتقاعسة والمخالفة الشروط المبادرات الزراعية بمركز بلاط على مساحة 5400 فدان، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات، وذلك حفاظًا على حق الدولة.

وقال "الزملوط"، في تصريحات صحفية، إن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، نحو تكثيف جهود استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، واستمرارا لخطة المحافظة لإنذارات المتقاعسين عن السداد من المستثمرين الأفراد والشركات، عقب الإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها، ومتابعة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها.

وأشار إلى أن المحافظة تهيب بكل المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، حرصًا على سلامة الزراعات.


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