الجزيرة: حملة الاحتلال المستمرة ضد الصحفيين في غزة تجاوزت كل الأعراف والقوانين

أدانت شبكة «الجزيرة» القطرية، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافها المباشر للصحفيين في مجمع ناصر الطبي.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن «قوات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة بحق صحفيّها، بقتل مصور الجزيرة محمد سلامة، إلى جانب صحفيين آخرين».

ونوهت أن «الجريمة التي أودت بحياة الزميل محمد سلامة، رفعت عدد شهداء صحفيّ الجزيرة بغزة إلى 10، وإجمالي الصحفيين الفلسطينيين إلى 240».

وأشارت إلى أن «حرب غزة سجلت أرقامًا غير مسبوقة في استهداف الصحفيين، وهي الأكثر دموية بحقهم في التاريخ الحديث».

وذكرت أن «استهداف إسرائيل المباشر للصحفيين واغتيالهم يأتي في إطار حملة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة».

وشددت على أن «حملة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الصحفيين تجاوزت كل الأعراف والقوانين وترقى إلى جرائم حرب».

وحذرت من أن «اطمئنان إسرائيل بإفلاتها من العقاب، وإصرارها على إسكات الصحفيين يكشفان عن نية واضحة لطمس الحقيقة».

وأضافت: «رغم الاستهداف المستمر نواصل التغطية الحية للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ 23 شهرًا».

وأكدت أن «الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين تحتم اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإعلاميين»، داعية إلى ممارسة الضغط الدولي والتحرك لمنع تكميم صوت غزة عبر الاستهداف الممنهج لصحفيّها».

وقبل قليل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالهجوم في وقت سابق اليوم الاثنين، على محيط مستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، وجّه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته»، وفقًا لمزاعمه.

واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه المباشر لمجمع ناصر الطبي في خان يونس صباح اليوم، وهو المستشفى العام الوحيد الذي يعمل في جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إن استهداف الاحتلال للمستشفى اليوم، وقتل الطواقم الصحية والصحفية والدفاع المدني، هو استمرار للتدمير الممنهج للنظام الصحي واستمرار الإبادة الجماعية، وهو رسالة تحدٍ للعالم أجمع ولكل قيم الإنسانية والعدالة.

ونوهت أن الحصيلة الأولية للشهداء بلغت 20 شهيدًا من الطواقم الصحية والمرضى والطواقم الصحفية وعناصر الدفاع المدني، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، فيما أحدث القصف حالة من الهلع والفوضى، وأدى إلى تعطيل العمل في قسم العمليات، وحرمان المرضى والجرحى من حقهم في العلاج.

ووجهت الوزارة نداء استغاثه لحماية ما تبقى من الخدمات الصحية، داعية المجتمع الدولي وكل المؤسسات المعنية إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية الطواقم الإنسانية في غزة.

وشددت على أن «الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح الاحتلال ووقف جرائمه، هو شراكة فعلية، وهو تصريح باستمرار هذه الجريمة».