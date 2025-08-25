المتحف المصري الكبير يطلق برنامجا تدريبيا متخصصا في صيانة المقتنيات الأثرية وعلوم المتاحف

أطلق المتحف المصري الكبير فعاليات برنامج تدريبي متخصص بعنوان “علاج وصيانة المقتنيات الأثرية وعلوم المتاحف”، وذلك بمركز ترميم الآثار بالمتحف، ويستمر على مدار أربعة أسابيع.

ويشارك في البرنامج 60 متدربًا من المتخصصين في مجالات الآثار والمتاحف من المملكة العربية السعودية، حيث يتلقون تدريبات مكثفة تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، من خلال ورش عمل على مستنسخات أثرية باستخدام أحدث الأساليب العلمية في مجال الحفظ والصيانة، إلى جانب دراسات متقدمة في علوم المتاحف.

ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال صون التراث الثقافي، فضلًا عن دعم القدرات البشرية العاملة في مجالات الترميم والمتاحف، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن البرنامج يعكس التزام المتحف برسالته العلمية والتعليمية، ويعزز مكانته كمركز إقليمي ودولي لنقل الخبرة في علوم الترميم والمتاحف، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل الطريق الأمثل للحفاظ على التراث الإنساني وصون كنوزه للأجيال القادمة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم بالمتحف، أن المحتوى العلمي للبرنامج صُمم بعناية ليحقق أقصى استفادة للمتدربين، بمشاركة نخبة من خبراء هيئة المتحف المصري الكبير الذين يجمعون بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية، بما يرسخ مكانة المركز كمنارة علمية ومعرفية على المستويين الإقليمي والدولي.