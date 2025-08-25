ماكرون: الغارات الإسرائيلية على مُجمع ناصر الطبي في غزة غير مقبولة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين، أنّ الغارات الإسرائيلية على مستشفى في غزة غير مقبولة، داعيا إسرائيل إلى "احترام القانون الدولي".

وأسفرت هذه الضربات عن استشهاد 20 شخصا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة إكس بعد اتصال هاتفي مع أمير قطر: "يجب حماية المدنيين والصحافيين في كلّ الظروف. ويجب أن تتمكن وسائل الإعلام من أداء مهمّتها بحرية واستقلالية لتغطية حقيقة الصراع"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنّ "تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا".

وسبق أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استيائه من غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم.

وقال ترامب عندما سُئل عن الضربة في البيت الأبيض اليوم الاثنين "لم أكن أعرف ذلك".

وأضاف: "حسنا، أنا لست سعيدا بذلك. لا أريد أن أرى ذلك. وفي الوقت نفسه، علينا إنهاء هذا الكابوس".

وأقر جيش الاحتلال بقصف مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان العامة أمر بإجراء تحقيق.