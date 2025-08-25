 الخارجية الألمانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 8:22 م القاهرة
الخارجية الألمانية تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة

برلين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 8:12 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 8:12 م

أدانت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته، على منصة إكس، اليوم الاثنين: "لقد صُدمنا من مقتل عدد من الصحفيين، وعناصر فرق الإنقاذ، ومدنيين آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة". وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم يجب التحقيق فيه.

وأضاف البيان، أن عمل الصحفيين لا غنى عنه من أجل تصوير الواقع المدمر للحرب في غزة، وتابع: "طالبنا الحكومة الإسرائيلية مرارًا أن تتيح للعاملين في الإعلام الوصول إلى المنطقة، وأن توفّر الحماية للصحفيين العاملين في غزة".

وبحسب ما أفاد به مستشفى ناصر الواقع في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فإن الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 19 شخصًا، من بينهم 5 صحفيين.


