رئيس اتحاد الكرة الإسباني السابق يعلن رفضة لبطولة سوبر ليج

أعرب الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخيل ماريا بيار، اليوم الأربعاء عن أسفه للجدل الدائر بين الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" من جانب وروابط الدوريات المحلية في أوروبا من ناحية أخرى بسبب خلافهم على مشروع بطولة "سوبر ليج" الذي يرغب اليويفا في إدراجه ضمن قائمة بطولاته القارية.

وقال بيار خلال حضوره اليوم لفاعليات النسخة الرابعة من مؤتمر كرة القدم العالمية والذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد: "الجميع يريد الأفضل لكرة القدم، ومن أجل هذا الغرض الموحد عليهم أن يجلسوا سويا، ولكن اليوم يتم التحدث كثيرا والاجتماع قليلا، الأمور يجب أن تحل من خلال الاجتماعات، لا توجد هناك وثيقة نهائية لشكل السوبر ليج الأوروبية، ولكن إذا كانت كما قرأت فأنا أرفضها".

وأشار بيار، خلال الظهور الأول له منذ عام 2017، إلى أن قيام رابطة الأندية الأوروبية بعمل تصنيف للأندية بغض النظر عن النتائج الرياضية، فسيكون هذا الأمر بمثابة هجوم مباشر على المزية الرياضية التي يتمتع بها أحد الأندية ولا يتمتع بها ناد أخر.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق تنظيم بطولة أوروبية جديدة تضم الفرق الكبرى في أوروبا، ما اعتبره البعض خطرا محدقا يهدد وجود بطولة دوري أبطال أوروبا في شكلها الحالي، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الدوريات الوطنية.

وأضاف بيار قائلا: "إذا كانوا يرغبون في استخدام مراحل جداول الدوريات، فهذا سيكون أمرا خطيرا، سيزيد عدد المباريات بواقع 21 مباراة إضافية في الجدول المزدحم من الأساس".

وأوضح بيار أن البطولات الأوروبية هي "مكملة" للبطولات المحلية، وأردف قائلا: "إذا كان الأمر على هذا النحو، فأنا أعارض سوبر ليج، الأندية الكبرى لديها الحق في التعبير عن مخاوفها".