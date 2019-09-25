أعلنت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء، عن فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ وذلك بتهمة رصد اتصال جمع بينه وبين نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طالبه فيه بالضغط على منافسه في الانتخابات المقبلة، جو بايدن.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرًا تحت عنوان «ما تحتاج معرفته حول إجراءات عزل ترامب»، تضمن عدد من الأسئلة والأجوبة حول إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، كما يلي:

س: ماذا يعني عزل الرئيس الأمريكي؟

ج: يتم عزل الرئيس الأمريكي عندما يرى الكونجرس بأنه لم يعد لائقًا للقيام بوظيفته، ويجب إقالته من منصبه.

وينص الدستور الأمريكي على أن: «الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يُعزلوا من منصبهم إذا وُجه لهم اتهام نيابي بالخيانة العظمى أو الرشوة أو أي جريمة أو جنحة خطيرة أخرى، وتم إدانتهم بذلك».

س: من الذي يستطيع عزل الرئيس؟

ج: الكونجرس، وعلى وجه الخصوص مجلس النواب، فموجب الدستور الأمريكي يمكن لمجلس النواب التصويت على عزل الرئيس، في حالة ارتكابه للجرائم التي سبق ذكرها.

ولكن عزل الرئيس لا يعني إزاحته من منصبه، فالإزاحة تتطلب عقد مجلس الشيوخ محاكمة يرأسها رئيس القضاة، على أن يتم إدانته من قبل المجلس.

س: كيف يتم عزل الرئيس من قبل مجلس النواب؟

ج: يتم ذلك من خلال قيام المشرعين بالتحقيق في التهم الموجهة إلى الرئيس، حيث صرحت «بيولسي»، أن اللجان الرئيسية الـ6 سوف تحقق مع «ترامب»، وإذا خلصت التحقيقات إلى وجود سبب لعزله، فسيتم توجيه لائحة اتهام إليه، وطرحها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب.

س: كم عدد الديمقراطيين الذين يؤيدون عزل «ترامب»؟

ج: حسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن 196 ديمقراطيًا يؤيدون ذلك، أي أكثر من ثلثي الديمقراطيين في مجلس النواب.

ويرتفع عدد الديمقراطيين الذين يؤيدون عزل «ترامب»، منذ شهر إبريل الماضي، وبالتحديد منذ أن أصدر المحقق الأمريكي الخاص، روبرت مولر، تقريره عن التدخل في الانتخابات الرئاسية.

ومنذ عودة الكونجرس من عطلته في شهر سبتمبر الجاري، ارتفع عدد الديمقراطيين الذي يدعمون التحقيق مع الرئيس الأمريكي، وخاصة بعد انتشار مزاعم ضغط «ترامب» على أوكرانيا لمساعدته في إعادة انتخابه.

س: كم من الوقت ستستغرق عملية العزل؟

ج: يمكن أن تكون العملية طويلة أو قصيرة، لكن قد ينتهي ذلك في غضون 4 أشهر.

س: هل سيزيح مجلس الشيوخ «ترامب» من منصبه؟

ج: ربما لا؛ لأنه لا يوجد دليل على أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يريد مواجهة «ترامب» بهذه الطريقة، وفي النهاية الأمر متروك للديمقراطيين في مجلس النواب للكشف عن شيء يمكن أن يغير رأي الجمهوريين.