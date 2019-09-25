النيابة تأمر بحبس سائق قتل زميله بالتجمع الأول بسبب أولوية التحميل

قررت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، قتل زميله فى التجمع الأول بسبب أولية التحميل، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وذكرت التحريات أنه أثناء تواجد سائقين بمنطقة التجمع الأول نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة استخدم فيها أحدهم مفكا وسدد للآخر العديد من الطعنات، أسفرت عن وفاته، وتوصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة أولية التحميل.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بأحد المواقف بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث وعثر على جثة سائق سيارة ميكروباص وبه عدة طعنات وبالتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزميله بسبب خلافات على أولوية التحميل قام على أثرها الثانى بطعنه بمفك ولاذا بالفرار.