ضبطت مباحث التموين فى القليوبية، المدير المسئول عن أحد مطاحن الدقيق البلدى المدعم، استولى على 182 طن دقيق بقيمة 2,5 مليون جنيه.

وكانت تعليمات مدير أمن القليوبية باستمرارا الحملات التموينية المكبرة لضبط القضايا التموينية المتنوعة وفى هذا الإطار أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية وجود عجز بأحد المطاحن التابع لإحدى الشركات- الكائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها والمصرح له بإنتاج الدقيق البلدى استخراج 82% والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة والقيام بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى، وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الجهات المعنية المطحن المشار إليه ومن خلال عمل جرد مفاجئ تبين وجود عجز فى الدقيق بكمية قدرها (182 طن) من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% بما يعادل مبلغ مالى قدره 2,500,000 ألف جنيه مما يعد ذلك جريمة واستيلاء على المال العام من قِبل موظف عام.

كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المطحن الإنتاج وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.