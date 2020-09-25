أوقاف المنيا تعلن افتتاح 8 مساجد جديدة بقرى المحافظة

أعلنت مديرية أوقاف المنيا برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة، ضمن خطة وزارة الأوقاف فى أعمال الإحلال والتجديد لعدد من المساجد من بينها مسجد الوحدة الوطنية "التقوى" بمركز المنيا.



وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، في تصريحات صحفية، إن المديرية افتتحت عددا من المساجد خلال الأيام الماضية وصلت إلى 29 مسجدا بينهم مسجد سيدى أحمد الفولى، بينما يتم افتتاح 8 مساجد أخرى اليوم وهى مسجد الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا، ومسجد محمد سيف نايف عزبة إبراهيم أبو بكر ومسجد السلام زهرة المنيا والنور عزبة المرح طوخ المنيا وعلى بن أبى طالب عزبة السلطان ومسجد الرحاب عزبة حربى صفط الغربية ومسجد التقوى "الوحدة الوطنية" الإسماعيلية.



وأضاف مدير إدارة أوقاف المنيا، أنه تم افتتاح مسجد التقوى أو كما يطلق عليه "مسجد الوحدة الوطنية" بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، والذى تم بنائه بالجهود الذاتية حيث تبلغ مساحة المسجد 400 متر.



وقال العمدة إبراهيم غنوم عمدة قرية الإسماعيلية، إن القرية تمتاز بالحس الوطنى المتميز حيث يتشارك الجميع فى كل شىء يخدم أبناء القرية، وذلك ضمن خطة الوزارة فى افتتاح المساجد الجديدة على مستوى الجمهورية.



يذكر أن مديرية الأوقاف تشهد على مدار هذا العام افتتاح 29 مسجدا وأعمال صيانة لـ42 مسجدا على مستوى مراكز محافظة المنيا.